Raymund zag een goed springend 'kevertje', maar dat is 't niet, weet Frans

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan twee zeer kleine springende beestjes.

Wat is de naam van dit onbekende beestje op de crambe?

Het vrouwtje van de bruinrode heidelibel (foto: Margriet van Nistelrooij).

Margriet van Nistelrooij zag een beestje op haar crambe - in gewoon Nederlands: bolletjeskool - zitten. Ze vraagt zich af wat het is. Dit beestje is lid van de libellenfamilie, thuishorend bij de groep van de heidelibellen. In dit geval de bruinrode heidelibel, een vrouwtje. Vrouwtjes van de bruinrode heidelibellen zijn geel, terwijl de mannetjes juist die typische (bruin)rode kleur hebben op het achterlijf en het bruine zie je op de kop en het borststuk.

Een mannetje van de bruinrode heidelibel (Saxifraga/Peter Meininger).

Deze libellensoort behoort tot de familie van de korenbouten en is een echte pionier. Dit wel zeggen dat deze soort het liefst voorkomt bij nieuwe, maar ook ondiepe poelen met weinig vegetatie. Ze zetten hun eitjes net zoals andere korenbouten af in het water. Na een jaar komen deze eitjes in het voorjaar uit. Dan leven de larven tussen de waterplanten. Vanaf eind mei komen de larven uit het water en worden dan zo'n mooie bruinrode of gele heidelibel. Een insect op een arm

De groene bladsnuitkever (foto: Jan Hamers).

Jan Hamer (88) kreeg een insect op zijn arm. Hij wil graag weten welk insect het was. Als je goed kijkt naar het insect, zie je dat het om een keversoort gaat en dat het diertje in verhouding tot de rest van het lichaam een behoorlijke snuit heeft. Op Jans hand zat een snuitkever. Helaas is de foto een beetje wazig, maar ik denk toch te zien dat het om een groene bladsnuitkever gaat. Groot wordt deze slanke langwerpige en groene bladsnuitkever niet: maximaal negen millimeter lang. De kleuren van dit insect kunnen erg variëren, van goudgroen (de meest voorkomende kleur), tot blauw. Maar ook van groen tot koperrood. De volwassen kevers kun je van april tot juni overal tegenkomen. Van parken tot in tuinen en van braakliggende terreinen tot in diverse soorten bossen, maar ook aan rivieroevers. De larve is bijna net zo groot als het volwassen insect: acht millimeter. Ze vallen goed op met hun crème-witte lichamen en hun donkere koppen. Deze larven kun je vooral vinden op de grote brandnetel, maar ook op moerasspirea. Een onwaarschijnlijk goed springend 'kevertje'

Een klimopkevercicade (foto: Raymund Duif).

Raymund Duif trof in en bij zijn huis een soort kevertje aan dat enorm goed kan springen. Hij vroeg zich af welk beestje het is en stuurde een foto. Op de foto zie je inderdaad een beestje dat op een kevertje lijkt, maar het niet is. Het is namelijk een cicadesoort. Maar Raymund heeft wel een beetje gelijk, want zijn cicade heet klimopkevercicade. Het woord kever zit daar niet voor niets in. Klein zijn ze inderdaad, ze halen een maximale lengte van zeven millimeter. Je kunt deze klimopkevercicaden ook nog eens treffen in allerlei kleuren: van lichtbruin en olijfgroen tot bijna zwart. Wat het meest opvalt bij deze cicaden zijn de voorvleugels. Die voorvleugels zien eruit als een netwerk van heel fijne adertjes. Extra opvallend zijn de donkerbruine nerven van die voorvleugels. Verder heeft de klimopkevercicade een hoofd met grote ogen. Je kunt deze insecten bijna overal tegenkomen: op bomen in bosverband, op geïsoleerde bomen, in struiken, maar ook op lianen zoals kamperfoelie. Je vindt ze in zowel vochtige als droge gebieden en zelfs in parken en op begraafplaatsen. De klimopkevercicade voedt zich met plantensappen van houtige planten. Ze hebben een voorkeur voor klimop, vandaar de naam. Toch zuigen ze ook plantensappen op bij lindebomen, eikenbomen, esdoorns, berkenbomen en iepen. Als je op zoek wil gaan naar deze prachtige insecten moet je dat doen in de periode van juni tot half oktober. Overwinteren doen de klimopkevercicaden als larven. Vooral op klimop, maar ook op liguster, jeneverbes, taxus en in bladafval. Rubriek mooie foto’s

Parend vuurwantsen (foto: Margot Reijnders).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Margot Reijnders. Zij legde parende vuurwanten vast. Vuurwantsen komen steeds meer in ons land voor. Natuurtip

