Pakketje van vuurwerk en vloeistof gevonden op terrein Intratuin

Op het terrein van de Intratuin aan de Terheijdenseweg in Breda is een 'pakketje' van vuurwerk en vloeistof gevonden. Het gebouw is afgesloten en het terrein is afgezet, meldt de politie.

"Wij doen onderzoek naar wie het daar mogelijk heeft neergelegd", laat de politiewoordvoerster weten. Ontmantelen

De explosieven opruimingsdienst EOD is opgeroepen om alles veilig te ontmantelen. De politie doet onderzoek.