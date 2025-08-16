Navigatie overslaan

Pakketje van vuurwerk en vloeistof gevonden op terrein Intratuin

Vandaag om 10:28 • Aangepast vandaag om 11:22
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Op het terrein van de Intratuin aan de Terheijdenseweg in Breda is een 'pakketje' van vuurwerk en vloeistof gevonden. Het gebouw is afgesloten en het terrein is afgezet, meldt de politie.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

"Wij doen onderzoek naar wie het daar mogelijk heeft neergelegd", laat de politiewoordvoerster weten.

Ontmantelen
De explosieven opruimingsdienst EOD is opgeroepen om alles veilig te ontmantelen. De politie doet onderzoek.

