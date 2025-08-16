Peter Molthoff (101) overleden, een van de eerste gevangenen in Kamp Vught

Peter Molthoff, een van de eerste gevangenen van Kamp Vught, is dinsdag op 101-jarige leeftijd overleden. Hij was 19 jaar oud toen hij in het concentratiekamp aankwam waar hij het prikkeldraad van zijn eigen gevangenis moest aanleggen. "In Kamp Vught heb ik ervaren dat een mens een beest kan zijn", vertelde hij een aantal jaren geleden tijdens dodenherdenking.

In januari 1943 kwam Molthoff in Kamp Vught terecht. Een paar maanden eerder werd hij opgepakt voor de betrokkenheid bij een grote persoonsbewijzenroof. Hij zat in het verzet en werkte als ambtenaar bij de gemeente Lichtenvoorde. In juni van dat jaar werd hij veroordeeld tot een jarenlange tuchthuisstraf. Hij moest in Vught onder dwang zwaar werk doen. De omstandigheden waren niet mals, maar Peter wist de oorlog te overleven. Na de oorlog werd Molthoff burgemeester. En hij zette zich in als steunpilaar voor Nationaal Monument Kamp Vught. "Peter was een man op wie je altijd kon rekenen en die het centrum mede heeft gevormd tot de plek die het vandaag de dag is. Hij straalde voornaamheid en autoriteit uit, zonder aan vriendelijkheid en benaderbaarheid te verliezen", schrijft het Nationaal Monument Kamp Vught in een herinneringsbericht.

Peter Molthoff in 1968 als burgemeester in het Zeeuwse Hulst samen met koningin Juliana (foto: ANP).

In 2018, toen hij 94 jaar oud was, vertelde Peter zijn verhaal tijdens de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Vught. "Op deze manier word je heel snel volwassen. Mijn jeugd is me ontnomen. De oorlog raak je nooit meer kwijt", zei hij. "Door het verhaal door te geven hopen we jongeren te laten beseffen hoe belangrijk het is om op cruciale momenten in hun leven de juiste keuze te maken." Een paar jaar later stond hij als 99-jarige oud-gevangene weer achter de microfoon op 4 mei in Nationaal Monument Kamp Vught. Hij deelde zijn ervaringen en levenslessen met zo'n 30.000 jongeren. "In dit kamp heb ik pas echt ervaren wat vrijheid eigenlijk betekent. En leerde ik dat je vrijheid alleen samen realiseert." In 2018 sprak Peter Molthoff tijdens de herdenking op 4 mei bij Kamp Vught:

Molthoff is deze week op 101-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Waalre. Hij bleef tot het laatst betrokken bij Nationaal Monument Kamp Vught. Hij kreeg ook het Spelde van Verdienste voor zijn verdiensten. "Peter was een man op wie je altijd kon rekenen en die het herinneringscentrum mede heeft gevormd tot de plek die het vandaag de dag is. Hij straalde voornaamheid en autoriteit uit, zonder aan vriendelijkheid en benaderbaarheid te verliezen", is te lezen in het herinneringsbericht. Nationaal Monument Kamp Vught wenst zijn vrouw Koos, kinderen en kleinkinderen veel sterkte. "Zijn eeuwige optimisme en betrokkenheid was een inspirerend voorbeeld voor ons allemaal, en zal dat blijven zijn."