Man raakt gewond aan hand bij ongeluk met wapen in huis

Vandaag om 11:50 • Aangepast vandaag om 14:03
Een man heeft zichzelf zaterdag verwond bij een ongeluk met een wapen aan de Verviersstraat in Breda. Dat gebeurde in een huis. Hij werd op een bankje buiten aan zijn verwondingen behandeld.
De melding van het ongeluk kwam rond elf uur ’s ochtends binnen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het wapen in beslag is genomen voor verder onderzoek.

Of de man een vergunning voor het wapen legaal had, wordt onderzocht. "In sommige gevallen mag je een wapen hebben", zegt een politiewoordvoerder.

De man is niet aangehouden. "Er was en is geen gevaar voor de omgeving", benadrukt de politie.

