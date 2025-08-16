Honderden motorrijders nemen afscheid van overleden Donny

Honderden motorrijders hebben zaterdag afscheid genomen van de overleden Donny de Swart uit Rijen. De motorrijder overleed vorige zaterdag. Zijn motorclub Demons MC Netherlands heeft 'hun broeder' een laatste eer bewezen door hem in een motorstoet naar zijn laatste rustplaats te brengen.

Motorrijders werd via social media opgeroepen om mee te doen aan het eerbetoon. Bij clubhuis MagDat in de Heistraat in Rijen verzamelden om tien uur in de ochtend zo'n vijfhonderd motorrijders.

De straat was afgezet met hekken en het stond er vol met motoren. In het clubhuis was een afscheidsdienst. Daarna vertrok een pick-up met de kist en de motorrijders richting het crematorium in Tilburg.

Veel mensen wensen de nabestaanden en de motorclub sterkte toe. Er kwamen honderden reacties op het Facebookbericht van de motorclub. Donny wordt herinnerd als een 'echte topper', 'een rebel en levensgenieter' en 'die maffe, maar oh zo lieve en trouwe Donny'.

Na de stoet is de motorrijder om twee uur in de middag in besloten kring gecremeerd.