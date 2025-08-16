Zo werd nieuwe tunnelbak millimeter voor millimeter onder de A27 geschoven

Een precisieklus voor wegwerkers op de A27 bij knooppunt Hooipolder: een tunnelbak van 6300 ton is donderdagnacht onder de snelweg geschoven. Deze onderdoorgang moet voor een betere doorstroom gaan zorgen. Van de klus is

De onderdoorgang moest een afstand van 112,5 meter afleggen. Het gevaarte werd daarom aan 96 hefwerktuigen bevestigd en 's nachts vijf centimeter omhoog getild op rails. Drie duwvijzels schoven de constructie met tien meter per uur de A27 in. Na het inschuiven, werd de grond weer aangevuld. Er is 20.000 kuub uitgegraven om de schuifbaan op te kunnen bouwen. Bekijk hier de timelapse:

Ook moeten er weer asfaltlagen en belijning worden aangebracht, lantaarnpalen, lichtmasten, kabels en vangrails teruggeplaatst worden en een detectiesystemen voor files worden aangelegd. Maandagochtend om vijf uur moet de weg weer open zijn voor het verkeer.