Ravage na botsing drie auto's op kruising, man aangehouden

Een man is zaterdagnacht aangehouden na een botsing op de kruising van de N270 en de Wolvendijk in Eindhoven. Bij de botsing, rond kwart voor twee 's nachts, waren drie auto's betrokken.

De man zat in een auto waarmee, vermoedelijk een rood verkeerslicht negerend, de N270 werd overgestoken. Die raakte hierbij een andere auto, waarin twee mensen zaten, vol in de flank. Die auto tolde vervolgens over de weg, raakte een derde auto waarin een gezin met jonge kinderen zat en sloeg daarna in de berm meerdere keren over de kop. Hoofdletsel

De auto waarmee het ongeluk veroorzaakt werd, kwam midden op de kruising tot stilstand. De uiteindelijk aangehouden man zette het direct daarna op een lopen, maar na enige tijd meldde hij zich alsnog bij de politie op de plaats van het ongeluk.

Hij had gedronken. De politie vermoedt dat hij mogelijk de bestuurder en veroorzaker van de botsing is. In de auto waarin hij zat, zat nog iemand. Die is met hoofdletsel naar een ziekenhuis gebracht. Volledig afgesloten

Het gezin, in de derde auto, kwam met de schrik vrij. Deze auto liep wel flinke schade op. De N270 werd na de botsing enige tijd volledig afgesloten van de Wolvendijk richting Helmond.

Foto: Persbureau Heitink.

