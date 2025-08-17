Politie grijpt in bij illegale carmeeting met 100 tot 150 auto's

De politie greep zaterdagnacht met meerdere eenheden en honden in bij een illegale carmeeting op het Kerkplein in Budel-Dorplein. Daar waren zo'n honderd tot honderdvijftig auto's aanwezig uit Duitsland,. België en Nederland.

Volgens een ooggetuige liepen er mensen met bivakmutsen en messen rond en zou een politieauto vernield zijn.

Drie weken geleden zou op hetzelfde plein ook al overlast zijn geweest van een illegale carmeeting. De carmeeting van zaterdagnacht werd rond halfeen 's nachts beëindigd. De politie bleef daarna nog een tijdje aanwezig rond het Kerkplein.