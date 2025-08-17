Confettikanon ontploft bij optreden van StukTV, vrouw gewond aan haar been

Een confettikanon is zaterdagavond ontploft tijdens een optreden van StukTV, een dj-act van YouTube-ster Giel de Winter uit Uden, op het Boerenrock Festival in Drouwenermond. Zeker één bezoeker werd geraakt door rondvliegende scherven.

Rond tien voor elf ging het mis. Het kanon wordt vaker gebruikt bij optredens van StukTV. Na het aftellen knalde de loop van het kanon. Stukken pvc vlogen het publiek in.

Dikke knie

Volgens omstanders is het slachtoffer een jonge vrouw en werd ze geraakt aan haar been. Er werden vervolgens hekken geplaatst om andere festivalgangers op afstand te houden.

De organisatie laat weten erg geschrokken te zijn. "We hebben meteen medische hulp ingeschakeld voor het slachtoffer", laat een van de organisatoren weten op de site van RTV Drenthe. De verwondingen zouden meevallen. "Ze had een dikke knie en is met een taxi naar de eerste hulp gebracht. We hebben en houden contact met het slachtoffer."

Optreden doorgegaan

Het kanon stond opgesteld aan de zijkant van het terrein bij het podium. De crew van StukTV reageerde geschrokken, evenals toeschouwers die zich aan die zijkant van het terrein bevonden. Een groot deel van de toeschouwers heeft alleen de confetti zien neerdwarrelen, het optreden is doorgegaan.

Het was zaterdagavond volle bak op Boerenrock. Volgens de organisatie was het evenement uitverkocht en waren er 15.000 mensen aanwezig op het festivalterrein.