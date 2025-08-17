Politie bekogeld tijdens carmeeting, politieauto klemgereden en vernield

Agenten zijn zaterdagnacht bekogeld met vuurwerk en glas toen ze een illegale carmeeting wilden stoppen op het Kerkplein in Budel-Dorplein. Een politieauto werd klemgereden en vernield. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

De agenten hadden eerder op de avond al een illegale carmeeting gestopt aan de Gerstdijk in Helmond. Daar hadden zich zo'n vijftig voertuigen uit binnen- en buitenland verzameld. De deelnemers veroorzaakten volgens de politie overlast door vuurwerk af te steken, harde muziek te draaien en gevaarlijk rijgedrag. De politie legde het evenement stil en stuurde de automobilisten weg. Burn-outs

Niet veel later kwamen er vanuit Budel-Dorplein meerdere meldingen binnen van voertuigen die op hoge snelheid door de straten raceten. Toen de politie daar aankwam, zagen ze daar zo'n tweehonderd voertuigen. Daarmee werd geracet en werden zogenoemde burn-outs gedaan. Dit ging gepaard met veel lawaai. Ook hier werd vuurwerk afgestoken.

Bekijk hier beelden van de carmeeting:

Er werd vuurwerk en glas naar de politie gegooid en een politieauto werd klemgereden en vernield. Met extra ondersteuning van politieteams uit de regio kon de carmeeting worden gestopt. Politiehond bijt

Agenten zetten politiehonden in en moesten de wapenstok gebruiken om de rust te herstellen. Eén iemand werd aangehouden. Bij die aanhouding beet een politiehond de verdachte. Twee politieagenten liepen bij het stoppen van de illegale carmeeting gehoorschade op en hebben hiervan aangifte gedaan. Ook is aangifte gedaan van de vernieling van een dienstvoertuig.

