Fietsendief rent sportcentrum in tijdens vlucht, buurt helpt bij aanhouding
Een vrouw uit Tilburg waarschuwde de politie eerder op de dag nadat zij dacht dat op een online verkoopsite haar elektrische fiets te koop stond. Die fiets was een dag eerder gestolen.
Ze maakte een afspraak met de verkoper bij het sportcentrum aan de Stappegoorweg. Met de politie sprak ze af dat ze een berichtje zou sturen als ze er zeker van was dat het haar fiets was die de verkoper bij zich had.
Vlucht over tribunes
Toen de koop was beklonken, kwamen agenten aanrijden. De verkoper schrok daarvan, hij ging er als een haas vandoor. Hij rende het sportcentrum in, op de voet gevolgd door agenten.
In de ijshal rende hij over de tribunes en ging hij via de nooduitgang het gebouw weer uit. Hij klom over een hek en een bouwterrein van een nieuwbouwwijk op, met de agenten achter hem aan.
Een paar buurtbewoners besloten de agenten te helpen en hielden de verdachte tegen. De Belg is in de boeien geslagen en naar de cel in het politiebureau gebracht. ’s Avonds is de man weer vrijgelaten. Hij moet op een later moment voor de rechter komen.
Van iemand anders
In de tussentijd ging het onderzoek naar de gestolen fiets verder. De fiets bleek, helaas voor de vrouw die de koop sloot, niet van haar te zijn. De fiets was wel gestolen, maar van iemand anders. De 19-jarige Belg had een auto gehuurd om de fiets mee te vervoeren.