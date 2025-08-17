Fietsendief rent sportcentrum in tijdens vlucht, buurt helpt bij aanhouding

Een fietsendief is zaterdag na een achtervolging opgepakt in Tilburg. Buurtbewoners hielpen de agenten daarbij. De fietsendief is een 19-jarige man uit het Belgische Poppel. De achtervolging rende het hele sportcentrum aan de Stappegoorweg door.

Een vrouw uit Tilburg waarschuwde de politie eerder op de dag nadat zij dacht dat op een online verkoopsite haar elektrische fiets te koop stond. Die fiets was een dag eerder gestolen. Ze maakte een afspraak met de verkoper bij het sportcentrum aan de Stappegoorweg. Met de politie sprak ze af dat ze een berichtje zou sturen als ze er zeker van was dat het haar fiets was die de verkoper bij zich had.