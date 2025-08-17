Dode man gevonden op camping voor arbeidsmigranten

Op het terrein van recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde is zondagochtend een dode man gevonden. De man lag in de struiken op het park. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Een deel van het park is afgezet. Buurtonderzoek levert vooralsnog niets op, laat een woordvoer van de politie kort na drie uur 's middags weten. Verdere details ontbreken nog.

Recreatiepark Zwartven wordt al jarenlang bewoond wordt door arbeidsmigranten. Eind 2022 werd de camping gesloten voor gasten. Eind juli werd duidelijk dat de arbeidsmigranten op den duur moeten vertrekken. Op het voormalige campinggedeelte komt een groot, openbaar natuurgebied en worden huizen gebouwd.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.