Dode man gevonden op camping voor arbeidsmigranten

Vandaag om 15:15 • Aangepast vandaag om 15:28
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Op het terrein van recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde is zondagochtend een dode man gevonden. De man lag in de struiken op het park. De doodsoorzaak is nog onbekend.
Profielfoto van Freek van der Venne
Geschreven door
Freek van der Venne

Een deel van het park is afgezet. Buurtonderzoek levert vooralsnog niets op, laat een woordvoer van de politie kort na drie uur 's middags weten. Verdere details ontbreken nog.

Recreatiepark Zwartven wordt al jarenlang bewoond wordt door arbeidsmigranten. Eind 2022 werd de camping gesloten voor gasten.

Eind juli werd duidelijk dat de arbeidsmigranten op den duur moeten vertrekken. Op het voormalige campinggedeelte komt een groot, openbaar natuurgebied en worden huizen gebouwd.

