StukTV zegt sorry na ongeluk met confettikanon: 'Enorm geschrokken'

StukTV heeft excuses aangeboden voor het ongeluk zaterdagavond op festival Boerenrock in Drenthe. Een bezoeker raakte lichtgewond toen een confettikanon ontplofte tijdens het optreden van de mannen van StukTV, waar Giel de Winter uit Uden een van de gezichten van is.

Op Instagram laat StukTV weten dat 'alle veiligheidsmaatregelen waren genomen', maar het toch misging. "Daar zijn we enorm van geschrokken en dit is onacceptabel voor ons. Namens team STUK, Stefan en Giel willen wij onze oprechte excuses aanbieden aan het slachtoffer en alle bezoekers van de show."

Ook laat StukTV weten de situatie intern 'grondig te evalueren'. Het festival had eerder laten weten dat het slachtoffer een jonge vrouw is. Zij werd met een taxi uit voorzorg naar de eerste hulp gebracht.

Geschrokken pubiek

Het kanon stond aan de zijkant van het terrein bij het podium. De crew van StukTV reageerde tijdens het optreden al geschrokken, net als het publiek dat aan de zijkant van het terrein stond.

Een groot deel van de toeschouwers heeft alleen de confetti zien neerdwarrelen, het optreden is doorgegaan.