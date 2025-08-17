Auto valt in slot met baby erin, ouders bellen de brandweer

De auto van twee ouders is zondagmiddag in het slot gevallen in Breda, terwijl hun baby nog in de auto zat. Dat gebeurde tijdens een wasbeurt bij de carwash aan het Spinveld. De brandweer kwam ter plaatse om ze te helpen.

Het was even schrikken voor de ouders toen ze erachter kwamen dat hun sleutel nog in het contact zat tijdens de wasbeurt. Van buiten konden ze de auto niet meer open krijgen. De brandweer rukte uit om de deur open te maken en de kleine met de ouders te herenigen.