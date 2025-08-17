PSV trotseert felle storm in Enschede en boekt zege

PSV heeft zondagmiddag de lastige uitwedstrijd bij FC Twente met 0-2 gewonnen. In Enschede had de ploeg van Peter Bosz het bij vlagen lastig met de felle druk van de thuisploeg, maar door een vroeg eigen doelpunt en een rake uithaal van Jerdy Schouten liep PSV toch met de drie punten van het veld.

Twente begon fel en zette PSV hoog onder druk. In de openingsfase leverde dat een paar hachelijke momenten op voor het Eindhovense doel. Toch was het de thuisploeg zelf die de score opende. Na zeven minuten gleed Max Bruns een harde voorzet van Dest ongelukkig langs keeper Unnerstall en werkte hij de bal in eigen doel: 0-1. PSV had daarna het meeste balbezit en probeerde via combinaties gevaar te stichten, terwijl Twente loerde op counters.



Na een hard duel met FC Twente-speler Robin Pröpper in de zestien moest Alassane Pléa geblesseerd afhaken. Het standbeen van de gelegenheidsspits bleef vervelend staan, wat zorgde voor bezorgde blikken op de bank van de Eindhovenaren. Het is afwachten hoe de Fransman eraan toe is. Hij werd in de tweeëntwintigste minuut vervangen door Guus Til.



Het publiek in Enschede gaf Twente halverwege de eerste helft een nieuwe impuls. De ploeg van Joseph Oosting zette meer druk naar voren en was in die fase de bovenliggende partij. PSV had moeite om onder de pressing uit te spelen, maar de Tukkers wisten hun overwicht niet om te zetten in grote kansen. Zo gingen beide ploegen rusten met een 0-1 tussenstand.



Kort na de pauze sloeg PSV opnieuw toe. Via een aanval over links kwam de bal bij Mauro Júnior, die Jerdy Schouten op de rand van de zestien vond. De middenvelder plaatste de bal beheerst in de verre hoek: 0-2. Daarna golfde het spel op en neer, maar het gevaarlijkste was opnieuw PSV. Ismael Saibari raakte na een fraaie actie de paal, en even later liet invaller Guus Til een enorme kans onbenut door van dichtbij het aluminium te raken.



In de slotfase probeerde Twente nog iets te forceren, maar PSV had de controle terug en gaf niets meer weg. Zo boekten de Eindhovenaren hun tweede overwinning op rij en houden ze aansluiting bovenin. Voor FC Twente daarentegen was het alweer de tweede nederlaag na de teleurstellende start in Zwolle.