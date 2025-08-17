Kapot confettikanon wordt even niet gebruikt: 'We onderzoeken de oorzaak'

Het confettikanon dat zaterdagavond bij het Boerenrock Festival stuk ging, zou maandag op de kermis in Ommel staan, maar dat gaat niet meer door. Ook zal het grote kanon over twee weken niet bij de Solexrace in Heeswijk-Dinther worden gebruikt. De makers van het kanon laten weten dat ze gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Op het Boerenrock Festival in het Drentse Drouwenermond ging het mis tijdens een optreden van StukTV, een dj-act van YouTube-ster Giel de Winter uit Uden. Het kanon stond aan de zijkant bij het podium toen het rond tien voor elf afging. De loop van het kanon schoot er ook af en daardoor vlogen er stukken pvc de lucht in. Een vrouw raakte lichtgewond aan haar knie.

Het kanon is gemaakt door persluchtbedrijf FHT uit Deurne. Zij zijn maanden bezig geweest om van een oude persluchttank en een truck een gigantisch confettikanon te maken. Het apparaat kreeg vorige maand zijn vuurdoop op festival Zwarte Cross.

Maandag zou het kanon naar de kermis in Ommel gaan en in het weekend van 29 tot en met 31 augustus naar de Solexrace in Heeswijk-Dinther. “We zetten het apparaat voorlopig niet in, totdat duidelijk is wat de oorzaak is geweest. Pas als we zeker weten dat het weer veilig gebruikt kan worden, gaan we het opnieuw inzetten”, laten de makers weten aan DMG Deurne.