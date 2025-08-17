Trainer Bosz vreest zware knieblessure voor spits Pléa

PSV-trainer Peter Bosz maakt zich zorgen om de blessure die spits Alassane Pléa zondag opliep in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente. De Franse aanvaller viel in de eerste helft uit na een harde tackle van Robin Pröpper en kon niet meer verder.

"Ik zag zijn rechterknie een beetje wegknikken. Dat is natuurlijk niet goed", vertelde Bosz na afloop. "Laten we hopen dat het meevalt." Pléa werd deze zomer overgenomen van Borussia Mönchengladbach en begon het seizoen als spits, ook omdat Ricardo Pepi nog niet fit is en Luuk de Jong naar FC Porto vertrok.



De oorzaak van de blessure was een duel in het strafschopgebied. Pröpper verdedigde zich na afloop: "Je ziet dat ik de bal speel." De scheidsrechter en de VAR grepen niet in. Toch bleef de situatie zorgwekkend. Bosz: "Het zag er niet goed uit. Hopelijk is het niet ernstig."



Als Pléa langere tijd wegvalt, kan dat gevolgen hebben voor de samenstelling van de selectie. Bosz wil daar nog niet op vooruitlopen. "Laten we hopen van niet. Pepi is snel terug en met Pléa erbij hebben we twee goede spitsen."