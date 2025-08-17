Het doel van Van der Poel is duidelijk: 'Ik kijk uit naar het WK'

Mathieu van der Poel (30) was zondag de grote publiekstrekker tijdens de Profwielerronde Etten-Leur. Voor de topwielrenner was zijn deelname niet alleen een leuke wedstrijd voor veel van zijn fans, maar vooral een goede training voor hemzelf. Een maand geleden liep hij nog een zware longontsteking op tijdens de Tour de France.

Vanwege de longontsteking viel Van der Poel uit in de laatste week van de Tour de France. De ronde waarin hij indruk maakte, een etappe won en meerdere dagen het geel droeg. In Etten-Leur reed hij zondag zijn eerste criterium, waarin hij uiteindelijk derde werd achter Primoz Roglic en Thijmen Arensman.

"Heel jammer dat ik de Tour niet uit kon rijden. Het ging lekker met mij en met de ploeg. Nu gaat het gelukkig een stuk beter met me, ik heb er een tijdje van bij moeten komen. Een longontsteking is niet zomaar een verkoudheid natuurlijk." De wedstrijd in Etten-Leur is het enige criterium waar Van der Poel in actie komt. Hij ziet de wedstrijd voor eigen publiek als een leuke uitdaging, maar ook als een belangrijk onderdeel van zijn voorbereiding op de rest van het seizoen.

"Ik ben nog zeker niet in topvorm."

"Ik ben nog zeker niet in topvorm. Etten-Leur zie ik als een goede training. Er wordt toch best hard gereden in dit technische rondje. Ik kan ook echt genieten van al die toeschouwers. Volgende week rijd ik de Renewi Tour om weer wat terug in vorm te komen." Zijn belangrijkste doel op korte termijn is het WK mountainbiken op 14 september in Zwitserland. Na wereldtitels op de weg en de cross staat deze prijs bovenaan zijn verlanglijstje. "Het WK op de mountainbike is een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Het stond al lange tijd in mijn programma, al is de voorbereiding door de longontsteking wel anders geworden. Hopelijk komt het straks in Zwitserland allemaal goed."