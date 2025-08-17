Wereldtoppers in Etten-Leur, zo krijgt organisatie dat voor elkaar

Het is het grootste wielercriterium van Europa en daar is de organisatie van Profwielerronde Etten-Leur trots op. Het kost ze wel heel veel moeite om al die wereldtoppers naar Brabant te halen. En heel veel geld. “Maar we hebben de grote namen echt nodig”, zegt voorzitter Ronnie Buiks.

Mathieu van der Poel, Thijmen Arensman, Primoz Roglic, gele trui-winnares Pauline Ferrand-Prévot, Lorena Wiebes in de groene trui en wereldkampioene Lotte Kopecky. Zomaar wat namen van het deelnemersveld zondag in Etten-Leur. “We doen ons uiterste best om een mooi evenement neer te zetten. Ik ben supertrots op de namen die hier starten en ook op de aanwezigheid van al die duizenden toeschouwers”, zegt Buiks.

Pauline Ferrand-Prévot was populair bij de fans in Etten-Leur (foto: Leon Voskamp).

De beste renners ter wereld komen niet zomaar naar Etten-Leur. “Van der Poel was onze nummer één op het lijstje, we zijn heel blij dat hij kwam. Pogacar hadden we ook graag hier gehad, maar hij wilde echt geen criteriums rijden. Om bijvoorbeeld Arensman, Ben Healy en Oscar Onley te overtuigen, hebben we ze zondagochtend met een privéjet opgehaald in Andorra. Op het vliegveld van Antwerpen pikten we ze op. Vanavond direct na de wedstrijd vliegen ze terug.” Hij vergelijkt de profwielerronde met voetbalclub FC Barcelona. “Goede spelers kosten veel geld. Wij willen hier de toppers van het wielrennen hebben. Als we dat niveau bereiken, dan willen sponsoren er graag bij zijn. Met behulp van velen hebben we de grote renners geprikkeld om naar Etten-Leur te komen.”

"Uiteindelijk een kippenvelmoment om al die toppers te zien."

Na zeventien edities kijkt de organisatie met vertrouwen naar de toekomst. Al is de voorzitter zich er ook van bewust dat het een steeds grotere uitdaging wordt. “Het is heel veel werk met onze groep vrijwilligers. Een mooie uitdaging en uiteindelijk een kippenvelmoment om al die toppers op de dag zelf in actie te zien.” Volgens Buiks gaat het niet alleen om de grote namen, maar ook om de jeugd. “Er waren hier vanmiddag honderden deelnemers aan de Dikke Banden Race. We vinden het belangrijk om talentontwikkeling te stimuleren. Deze jongens kunnen misschien wel de toppers van de toekomst worden.”

Wielrenner Rens Schalk uit Etten-Leur reed vroeger mee met de Dikke Banden Race, nu tegen de profs (foto: Leon Voskamp).

Van de baan naar de weg Een wereldtopper die ook door de straten van Etten-Leur reed, was Harrie Lavreysen. De Olympisch kampioen baanwielrennen nam het niet op de baan, maar op de weg op tegen zijn rivaal Jeffrey Hoogland. Het sprintkanon uit Luyksgestel won de strijd. “Het is mooi om dit te doen, al is het totaal anders dan op de baan. En we fietsen hier in tegenstelling tot op de baan met een rem, dat leek ons met dit parcours wel verstandiger.” Lavreysen gaat zich de komende maanden voorbereiden op het WK, eind oktober in Chili. Daarvoor reist hij onder andere af naar een trainingskamp in Portugal. “Het prolongeren van de wereldtitels is voor mij het belangrijkst. Maar ik ben ook een wereldrecord kwijt door een toptijd van Matthew Richardson. Dat record wil ik graag terug.”