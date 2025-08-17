NAC wint eerste thuiswedstrijd en ziet debutant scoren

NAC heeft zondag de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen met 2-1 gewonnen van Fortuna Sittard. In een sfeervol Rat Verlegh Stadion in Breda was de openingstreffer van Lewis Holtby, de voormalig Duits international die zijn debuut maakte in het NAC-shirt. De 2-0 was een prachtig schot van aanvaller Juho Talvitie.

Al tijdens de warming-up ging het publiek in het Rat Verlegh Stadion tekeer. Het was de eerste officiële wedstrijd in het vernieuwde stadion, met een nieuw veld dat een stukje lager is gelegd en met zo'n 1500 stoelen extra op de tribunes. Door de uitbreiding zaten er iets meer dan 20.000 supporters die zorgden voor een Bredase heksenketel.

De eerste helft was niet goed qua niveau, maar wel vermakelijk. Het spel golfde op en neer met kansen aan beide kanten. Zo was NAC-verdediger Boy Kemper dicht bij de 1-0, maar zijn kopbal uit een corner van Juho Talvitie ging net naast. Na 23 minuten was het wel raak. Sydney van Hooijdonk bediende Lewis Holtby en de 34-jarige Duitse debutant knalde raak.

Van Hooijdonk zelf speelde ongelukkig en verprutste een aantal aardige kansen. Kamal Sowah was het dichtst bij de 2-0, maar de lat voorkwam een treffer van de middenvelder. Aan de andere kant liet Fortuna Sittard in de slotfase een aantal grote kansen liggen. In het begin van de tweede helft was NAC duidelijk sterker dan Fortuna Sittard met invaller Mohamed Ihattaren. Mohamed Nassoh liet eerst een kans op de 2-0 liggen, maar na 58 minuten was het wel raak. Talvitie bekroonde zijn goede wedstrijd met een geweldig schot dat via de onderkant van de lat binnenvloog.

Na een fase waarin NAC op jacht leek naar een eenvoudige overwinning, sloegen de gasten toe. Uit een corner van ex-RKC'er Ihattaren kopte Philip Brittijn raak. Ondanks de aansluitingstreffer en een daaropvolgend slotoffensief kwam NAC eigenlijk niet meer serieus in gevaar en trok het de overwinning over de streep.