Oud-international Holtby verrast over NAC-fans: 'En dat in Nederland!'

Voormalig Duits international Lewis Holtby maakte zondagavond zijn debuut voor NAC. Met een doelpunt leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 2-1 overwinning van de Bredase voetbalclub op Fortuna Sittard. De 34-jarige middenvelder was na afloop verrast over de supporters van zijn nieuwe club. “Ik ben blij met een eigen liedje en zag zelfs een Duitse vlag in een Nederlands stadion.”

Met Holtby heeft de NAC-aanhang er een publiekslieveling bij. De Duitser genoot van de ambiance in het Rat Verlegh Stadion. “Mijn teamgenoten zeiden vooraf al dingen over de sfeer, maar ik vond het echt ongelofelijk. Ik zag aan alle kanten een gele wand. De supporters duwden ons vooruit.”

Debuteren met een overwinning en een doelpunt, beter kan het bijna niet. Holtby noemt het een happy end na een bewogen week. “Vanaf het eerste gesprek heb ik zo’n goed gevoel bij de club. Ik ben zo blij met deze beslissing.” De Duitser heeft hoge verwachtingen van zijn club dit seizoen. “We hebben tegen Fortuna Sittard goed voetbal laten zien en de spelers hebben voor elkaar gevochten. We hadden de wedstrijd wel eerder kunnen beslissen. De kansen kregen we, nu moeten we nog beter gaan afronden. Aan ons de taak om het spel verder te verbeteren.”

Holtby is door NAC niet alleen gehaald vanwege zijn voetballende kwaliteiten, maar ook vanwege zijn ervaring. Met clubs zoals Schalke 04, Hamburger SV, Tottenham Hotspur en Fulham heeft hij grote clubs achter zijn naam staan. “Ik wil zorgen voor positieve energie en laat me horen. Je wint geen wedstrijden als je stil bent. We moeten elkaar waarderen en als het niet goed gaat, elkaar steunen. Het gaat er vooral om dat we spelen met passie, dat moet bij een club zoals NAC.” De middenvelder blijkt overigens de Nederlandse taal aardig te kunnen verstaan. “Ik ben opgegroeid in de buurt van de Nederlandse grens. Ons dialect lijkt wel een beetje op het Nederlands." Zijn broer Joshua voetbalde in het verleden bij MVV.