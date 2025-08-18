Fatbiker met bivakmuts steekt man neer in stadscentrum

Een man is zondagavond gewond geraakt in de buurt van de Heuvel, in het drukke centrum van Tilburg. Hij werd door een fatbiker die een bivakmuts droeg gestoken met een scherp voorwerp. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

De politie deed na de steekpartij onderzoek in de buurt van de Heuvel en de Jan Aartestraat. De verdachte zou zondagavond een donker jack hebben gedragen, vermoedelijk zwart. Mensen werden gewaarschuwd deze man niet zelf te benaderen.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.