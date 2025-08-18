Navigatie overslaan
VIDEO

Man op fatbike steekt voorbijganger neer in centrum

Vandaag om 05:41 • Aangepast vandaag om 08:51
nl
Een man is zondagavond gewond geraakt in de buurt van de Heuvel, in het drukke centrum van Tilburg. Hij werd door een fatbiker, die een bivakmuts droeg, gestoken met een scherp voorwerp. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De politie deed na de steekpartij onderzoek in de buurt van de Heuvel en de Jan Aartestraat.

De verdachte zou zondagavond een donker jack hebben gedragen, vermoedelijk zwart. Mensen werden gewaarschuwd deze man niet zelf te benaderen.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!