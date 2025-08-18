Advertentie
Man op fatbike steekt voorbijganger neer in centrum
Vandaag om 05:41 • Aangepast vandaag om 08:51
nl
Een man is zondagavond gewond geraakt in de buurt van de Heuvel, in het drukke centrum van Tilburg. Hij werd door een fatbiker, die een bivakmuts droeg, gestoken met een scherp voorwerp. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.
De politie deed na de steekpartij onderzoek in de buurt van de Heuvel en de Jan Aartestraat.
De verdachte zou zondagavond een donker jack hebben gedragen, vermoedelijk zwart. Mensen werden gewaarschuwd deze man niet zelf te benaderen.
Advertentie
Advertentie