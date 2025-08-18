Auto belandt in water jachthaven, bestuurder aangehouden

Een auto is zondagavond in het water beland naast de Spieringsluis, aan het eind van de Bandijk in Werkendam. Het ging mis in een flauwe bocht.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Zes brandweerwagens, twee ambulances en twee eenheden van de politie kwamen naar de Bandijk, evenals Rijkswaterstaat met een boot en een auto.

Ontkenning

De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Agenten kwamen de man een eindje verderop tegen. Hij werd gefouilleerd en aangehouden. De man ontkende aanvankelijk de bestuurder te zijn, maar meerdere getuigen gaven aan hem zelf uit de auto te hebben zien stappen. Moeite

Een bergingsbedrijf had moeite de auto uit het water te halen. Pas na twee uur lukte dit. Toen werd de weg vrijgegeven.