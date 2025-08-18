Hackers dreigen medische gegevens vrouwen alsnog online te zetten

De criminelen die de medische gegevens van honderdduizenden deelnemers van het Nationaal Bevolkingsonderzoek hebben buitgemaakt, dreigen alsnog om die data te publiceren. Dat zegt de hackersgroep Nova op haar site op het dark web. Ze stellen een ultimatum aan het laboratorium dat de gestolen gegevens beheerde.

Volgens de hackers heeft het lab Clinical Diagnostics afspraken met Nova geschonden. Welke afspraak dat is wordt niet vermeld; mogelijk gaat het om het betrekken van de politie bij het datalek.

Aftelklok

Bij hun dreigement hebben de criminelen een aftelklok geplaatst: binnen elf dagen verwachten ze een groot geldbedrag, anders gaan de data alsnog het internet op, zo dreigen ze.

RTL Nieuws meldde op basis van bronnen bij Nova en Clinical Diagnostics dat het lab losgeld heeft betaald na de hack. Een bedrag is niet bekend.

Ook gegevens Amphia

De gestolen gegevens zijn afkomstig van 485.000 vrouwen die, onder meer via het Amphia Ziekenhuis in Breda, meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, via een uitstrijkje bij de huisarts of een zelftest.