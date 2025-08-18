Woede over dumpen kat in dichtgetapete kattenbak in tropische hitte

Een kat van nog geen zes maanden oud is op een tropisch hete dag in juli in Raamsdonksveer achtergelaten in een dichtgetapete kattenbak, naast een vuilcontainer. Dat meldt het dierenasiel in Breda op Facebook. De verontwaardiging onder het bericht op social is groot.

"Ik zal maar niet zeggen wat ik eigenaren die dit doen zou toewensen, achterlaten in een dichtgetapete kattenbak in de zon...", verzucht John onder het bericht van het dierenasiel. "Zooo, iemand die zoiets doet, zou je zo de ondergrondse container in willen pleuren", reageert Carlijn. "Dit zijn simpelweg, hele nare, domme, gewetenloze mensen", meent Ans. "Ik word hier zo pissig van", laat Sandra weten. "Als je niet voor een huisdier kan zorgen, neem er dan geen."

"Dankzij alerte buurtbewoners en onze dierenambulance kon het dier worden gered", meldt een medewerker van het dierenasiel. "Gelukkig bleek hij gezond en wacht hem nu een betere toekomst in een liefdevol thuis. Maar helaas loopt het niet voor alle dieren zo goed af."

Afgelopen weekend stond het dierenasiel in Breda extra stil bij gedumpte dieren in het kader van Internationale Dakloze Dierendag. "Deze dag herinnert ons aan de harde realiteit: in Nederland worden nog altijd dagelijks dieren gedumpt of achtergelaten."