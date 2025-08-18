Woede over dumpen kat in dichtgetapete kattenbak in tropische hitte
"Ik zal maar niet zeggen wat ik eigenaren die dit doen zou toewensen, achterlaten in een dichtgetapete kattenbak in de zon...", verzucht John onder het bericht van het dierenasiel. "Zooo, iemand die zoiets doet, zou je zo de ondergrondse container in willen pleuren", reageert Carlijn. "Dit zijn simpelweg, hele nare, domme, gewetenloze mensen", meent Ans. "Ik word hier zo pissig van", laat Sandra weten. "Als je niet voor een huisdier kan zorgen, neem er dan geen."
"Dankzij alerte buurtbewoners en onze dierenambulance kon het dier worden gered", meldt een medewerker van het dierenasiel. "Gelukkig bleek hij gezond en wacht hem nu een betere toekomst in een liefdevol thuis. Maar helaas loopt het niet voor alle dieren zo goed af."
Afgelopen weekend stond het dierenasiel in Breda extra stil bij gedumpte dieren in het kader van Internationale Dakloze Dierendag. "Deze dag herinnert ons aan de harde realiteit: in Nederland worden nog altijd dagelijks dieren gedumpt of achtergelaten."
Ook het asiel in Breda kreeg deze zomer te maken met diverse gedumpte dieren: van puppy’s en volwassen honden tot kittens, katten, konijnen, kippen, hanen en andere vogels. "Soms worden ze 'losgelaten in de natuur', soms achtergelaten in een doos bij onze deur."
Het dierenasiel benadrukt dat mensen die om welke reden dan ook niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen het dier niet aan zijn of haar lot moeten overlaten. "Neem altijd contact op met je lokale opvang of een landelijke organisatie. Samen kunnen we voorkomen dat dieren op straat belanden."
Met de kater die in juli in Raamsdonksveer werd achtergelaten gaat het goed, zo laat het dierenasiel weten. "Hij is bijna klaar om naar een nieuw gezin te gaan en zal binnenkort op onze site komen staan", vertelt een van de medewerkers.