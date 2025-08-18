Willy van de Kerkhof over spitsenprobleem PSV: 'Geef Van Duiven een kans'

Zo heb je twee goede spitsen en zo heb je er niet een. PSV won gisteren met 2-0 bij FC Twente maar zag spits Alassane Pléa uitvallen met een knieblessure, terwijl collega-aanvaller Ricardo Pepi nog steeds niet helemaal fit is. Club-coryfee Willy van de Kerkhof maakt zich niet druk over het gebrek aan spitsen bij PSV. "Ik zou Robin van Duiven van Jong PSV een kans geven tegen FC Groningen volgende week. En anders kunnen Saibari en Til daar ook spelen."

Wél wordt het een ander verhaal als zou blijken dat Pléa maandenlang uitgeschakeld is, zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Dan moet er wel een spits bijkomen. Zeker voor de Champions League, want daar heeft Van Duiven nog niet genoeg ervaring voor. Je kunt je wel afvragen of je nu nog aan een goede spits kunt komen, maar Earnest Stewart (red. technisch directeur van PSV) heeft ons nog niet vaak teleurgesteld."

"Voor Guus Til moeten we de palen wat verder uit elkaar zetten."

Tegen FC Twente kon PSV het bolwerken zonder echte centrumaanvaller. "Guus Til deed het daar wel goed, maar we moeten voor hem de palen wel wat verder uit elkaar zetten." Daarmee doelt Willy op de vrije kans die Til een kwartier voor tijd keihard tegen de paal schoot. 0-2 was ook genoeg maar het kostte ons wel de koppositie, want daardoor staan we nu wel één doelpunt achter op NEC." Willy is verder best te spreken over het spel van zijn club. "Met Dest en Mauro hebben we twee backs die de drive hebben om steeds voor en achter te zijn. Die twee hadden er overduidelijk heel veel zin in gisteren. En Matej Kovár keepte ook goed, op dat ene mooie passje op Van Wolfswinkel na. Dat moet natuurlijk beter. Maar met name bij corners zie je dat er wel echt iemand staat die hoog boven iedereen uittorent. Dat is voor de verdediging ook prettig om te weten dat de keeper bij hoge ballen heer en meester is."

"De scheidsrechter was een beetje op onze hand."

Ook aanvoerder Jerdy Schouten krijgt een positieve recensie van Willy. "Hij maakte een mooie goal en groeit langzaam weer naar zijn topvorm toe." Wel geeft Willy toe dat Schouten zomaar een tweede gele kaart had kunnen krijgen van scheidrechter Sander van der Eijk. "De scheidsrechter was een beetje op onze hand, denk ik. Hij liet heel veel doorgaan en nam ook een paar gekke beslissingen. Hij gaf Pröpper ook nog een gele kaart die voor iemand anders leek te zijn." Aan de andere kant spaarde de scheidsrechter diezelfde Robin Pröpper volgens Willy wel bij het moment waarop Pléa uitviel. "Volgens mij was dat minimaal een gele kaart en dan was het ook een strafschop geweest. Hij speelde misschien wel de bal, maar daar zat wel een been tussen met alle gevolgen van dien." In de podcast vertelt Willy verder over de korte tijd dat hijzelf aanvoerder van PSV was én hoe hij gisteren bijna tussen de Ajax-fans belandde.