Twaalf arrestaties vlak over de grens na illegale carmeeting

Na de uit de hand gelopen carmeeting zaterdagnacht in Budel-Dorplein, zijn er later die nacht twaalf straatracers aangehouden in het Belgische Bree. Daar waren zij volgens Vlaamse media in colonne naartoe gereden, nadat de politie de meeting in Budel-Dorplein had beëindigd.

Bij de illegale carmeeting op bedrijventerrein Kanaal-Noord in Bree waren volgens de VRT vijfhonderd tot zeshonderd mensen aanwezig met getunede auto's. Dit zijn auto's die technisch of qua uiterlijk zijn aanpast, met de bedoeling op te vallen. Vaak veroorzaken de bestuurders van deze auto's geluidsoverlast.

Belaagd

Net als in Budel-Dorplein werden ook in Bree agenten belaagd, maar zij raakten niet gewond.

Volgens burgemeester Sietse Wils van Bree zijn de aangehouden verdachten van Duitse en Nederlandse afkomst. "Er was niet alleen veel overlast, er is ook schade aangericht. Het wegdek is beschadigd. Wij zullen zeker de verantwoordelijken laten opdraaien voor de kosten van de schade."

Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant laat weten dat de Nederlandse politie contact gaat opnemen met de politie in Bree om na te gaan of er overeenkomsten zijn met de overlast die zaterdagnacht in Budel-Dorplein werd aangericht. Daar werd zaterdagnacht één verdachte aangehouden.