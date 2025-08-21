Deze Brabanders staan zaterdag aan de start van de Vuelta

Huub Artz staat zaterdag aan de start van de Vuelta. De 23-jarige renner uit Wintelre maakt zijn debuut in een grote ronde. Ook Timo Roosen (31) uit Goirle rijdt de Vuelta. Tien jaar geleden deed hij voor de eerste en tot nu toe laatste keer mee aan de Ronde van Spanje.

Bij zijn team Intermarché-Wanty is Artz in de Ronde van Spanje één van de drie debutanten in een grote wielerronde. Volgens zijn werkgever maakt het talent indruk met goede resultaten in tijdritten en heuvelachtige wedstrijden. Artz maakt sinds dit jaar deel uit van het Belgische World Tour-team. Daarvoor reed hij voor opleidingsploeg Team Wanty-ReUz-Technord. Hij won voor die ploeg onder andere een rit in de Giro Next Gen en Gent-Wevelgem voor beloften. Hoogtepunt in zijn carrière tot nu toe is de Europese titel bij de beloften die hij vorig jaar behaalde.

Met zijn gouden plak op het EK liet hij zien een groot talent te zijn. Het veranderde zijn rol in het peloton. "Je moet best wel vechten voor een goed plekje, maar dat is wat makkelijker geworden. Ik ben geen nobody meer en ik merk dat ik meer ruimte krijg. Anderen letten meer op je dan voorheen. Al besef ik dat dat gevoel na verloop van tijd wel wegebt", zei hij na het behalen van die titel tegen Omroep Brabant.

De 23-jarige doet er alles aan om nu bij de 'grote mannen' ook prijzen te gaan winnen. "Alles staat in het teken van wielrennen. Ik weet waar ik het voor doe en dat is om een betere wielrenner te worden en om overwinningen te pakken. Het is dan ook niet moeilijk om dit leven te leiden, het is leuk en het gaat goed. Je maakt in vergelijking met een normale baan superveel leuke dingen mee.”

Tim Roosen (foto: Widak/NurPhoto/Shutterstock/ANP)

Timo Roosen

Ook Timo Roosen is van de partij bij de start van Vuelta. Tien jaar geleden debuteerde hij in Spanje in een grote ronde, toen eindigde de wielrenner uit Goirle als 95ste. De drie daaropvolgende jaren deed hij mee aan de Tour de France. Zijn sportieve hoogtepunt was de Nederlandse titel op de weg in 2021. Roosen rijdt sinds 2024 voor Team Picnic PostNL. Bij zijn Nederlandse werkgever krijgt hij vooral een rol in de sprinttrein voor ploeggenoot Casper van Uden, die dit jaar een rit in de Giro won. "Een kleine verandering ten opzichte van mijn vorige rollen, maar daar ben ik erg gemotiveerd voor", zegt Roosen op de website van zijn werkgever.