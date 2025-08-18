Woede over geweldexplosie tegen politie: 'Het is bijna business as usual'

De geweldexplosie tegen agenten zaterdagnacht op het Kerkplein in Budel-Dorplein blijft de gemoederen bezig houden. "Een incident kan ik dit niet meer noemen", laat leidinggevende Erik Tebak van het team Surveillancehonden Oost-Brabant verontwaardigd weten op Instagram. Dit team was in Budel-Dorplein aanwezig om een illegale carmeeting te stoppen. "Het is bijna business as usual."

Tebak beschrijft hoe hij zondagochtend bij het drinken van een kopje koffie schrok toen hij de bijzonderheden van zijn team uit de nacht doornam. "We zijn belaagd door tientallen mensen met bivakmutsen", las hij in de overdracht. "Vuurwerk, glas en stenen werden er gegooid en we werden beschenen met laserpennen. We hebben onze collega’s moeten ontzetten met onze honden toen ze belaagd en klemgereden werden."

"Het doel is laten zien dat je schijt aan alles hebt."

Hij las het nog eens goed. "Belaagd en klemgereden? What the f...?" Tebak benadrukt dat er niets mis zou moeten zijn met het feit dat honderden autoliefhebbers willen samenkomen op een plein. "Behalve als het doel van dit treffen niets anders is dan overlast veroorzaken en laten zien dat je schijt aan alles hebt. Want waarom zou je vuurwerk, laserpennen en bivakmutsen meenemen naar een 'gezellig samenzijn'? Waarom zou je politieauto’s klemrijden en agenten belagen? Waarom zou je politieagenten bekogelen met glas, stenen en vuurwerk? Hen in de ogen schijnen met laserpennen?"

Tot zijn geruststelling las de leidinggevende in de overdracht dat 'iedereen heel is' van zijn team en dat 'het goed gaat' met hen. “Alsof het normaal is", verzucht Tebak. "Maar normaal is dit gedrag niet!"

"Mijn mensen stonden er weer."

Tebak laat weten trots te zijn op zijn mensen. "Die stonden er weer." Datzelfde geldt voor alle anderen die daar op het Kerkplein in Budel-Dorplein hun werk aan het doen waren. "Ik hoop dat ook zij heel zijn gebleven." Tijdens de ongeregeldheden in Budel-Dorplein werd een betrokkene aangehouden. Later in de nacht werden in het Belgische Bree nog eens twaalf carmeetingdeelnemers opgepakt. De Nederlandse politie heeft contact met de Belgische politie en bekijkt of er overeenkomsten zijn met de geweldexplosie in Budel-Dorplein.

"We mogen dit niet normaal gaan vinden."