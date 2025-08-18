Jack liep 2500 kilometer van Tilburg naar Rome: 'Een fysieke uitdaging'

Met een rugzak van 17 kilo, een fris geschoren kop en krentenbollen met kaas als brandstof begon Jack Schoneveld uit Tilburg drie maanden geleden aan zijn pelgrimstocht naar Rome. Nu, met ruim 2500 kilometer in de benen én een heuse pelgrimsbaard, heeft hij zijn eindbestemming bereikt. "De reis bracht zoveel emoties met zich mee."

Femke van Bree Geschreven door

De 22-jarige Jack had net zijn opleiding werktuigbouwkunde afgerond toen hij op Bevrijdingsdag begon aan zijn avontuur. Drie maanden later is zijn pelgrimspaspoort tot de laatste pagina gevuld met stempels en heeft hij bij de Sint-Pieterskerk in Rome zijn officiële pelgrimscertificaat ontvangen. "Die ga ik zeker inlijsten", vertelt hij trots. In 103 dagen legde Jack ruim 2500 kilometer af, met in totaal bijna 30.000 hoogtemeters. Gedurende die 103 dagen postte hij elke dag een video op sociale media. Daar volgden meer dan 10.000 mensen zijn avonturen.

Hij wandelde over de Gotthardpas en langs het Comomeer, om uiteindelijk te eindigen op het Sint-Pietersplein. Gemiddeld legde hij twintig tot dertig kilometer per dag af. "Een fysieke uitdaging", vertelt Jack. "Maar ik kan niet zeggen dat het me is mee- of tegengevallen, omdat ik vooraf geen verwachtingen had van hoe het zou zijn."

"In Italië stond de wekker al om kwart over vijf."

Om de hitte te vermijden begon zijn dag vaak al in alle vroegte. "In Italië ging de wekker vaak al om kwart over vijf. Dan waren de supermarkten nog dicht, en had ik soms al twintig kilometer achter de rug voordat ik mijn ontbijt kon kopen." Voor zijn overnachtingen had Jack een tentje in zijn rugzak zitten waarmee hij kon wildkamperen. "Eén keer heb ik mijn tent in iemand zijn voortuin neergezet", vertelt Jack. Als hij zijn tentje nergens kwijt kon, sliep hij in hostels. Daar ontmoette hij pelgrims uit heel de wereld. "Aan tafel zaten Spanjaarden, Fransen, Duitsers, Italianen en Engelsen. We communiceerden met handen en voeten. Op een gegeven moment zeiden we: dát is de taal van de pelgrims."

"Ik wilde met een echte pelgrimsbaard Rome binnenwandelen."

Douchen deed hij in bergmeertjes en rivieren. Zijn scheermesje had hij opzettelijk thuisgelaten. "Ik wilde wel met een echte pelgrimsbaard Rome binnenwandelen", vertelt Jack lachend. In Rome heeft hij de baard meteen weer afgeschoren, zo is te zien op een filmpje op social media.

Met een vol pelgrimspaspoort én pelgrimscertificaat staat Jack samen met zijn familie in de Sint-Pietersbasiliek (foto: Jack Schoneveld).

Een groot deel van zijn reis bracht Jack alleen door. Dat leverde hem waardevolle inzichten op. "De reis bracht zoveel emoties met zich mee. Ik ben aan deze tocht begonnen als zoektocht naar innerlijke vrede en zelfliefde. Onderweg ben ik erachter gekomen dat je dat niet gaat vinden door er continu naar te zoeken, maar dat het altijd al bij je is."

"Ik denk dat mijn volgers het gevoel hebben dat ze met me zijn meegereisd."

Naast een persoonlijke zoektocht had Jack ook een missie: geld inzamelen voor slachtoffers van oorlog. Eerst wilde hij één euro per kilometer ophalen, zo’n 2500 euro in totaal. Maar dat bedrag heeft hij ruim overtroffen: bij aankomst in Rome stond de teller op meer dan 11.000 euro. Dat bedrag is meteen gedoneerd aan Artsen Zonder Grenzen. Jack vermoedt dat zijn filmpjes op sociale media hebben bijgedragen aan de opbrengst. "Ik denk dat mijn volgers het gevoel hebben dat ze dagelijks met me zijn meegereisd, alsof ze zelf een stukje van de pelgrimstocht maakten. Door te doneren konden ze daar nog actiever deel van uitmaken."

"Ik loop gewoon door de stad op mijn slippertjes."

De komende dagen geniet Jack samen met zijn familie nog even na van de indrukwekkende tocht. Of zijn benen nu te moe zijn om Rome te verkennen? Jack denkt van niet. "Ik wandel hier gewoon 20 kilometer door de stad op mijn slippertjes."

Ontlading toen zijn familie hem in Rome opwachtte (foto: Jack Schoneveld).

Een selfie met zijn eindbestemming: de Sint-Pietersbasiliek (foto: Jack Schoneveld).