Joselin vindt tijdens het uitlaten van haar hond kittens in het bos

In het bos bij Oisterwijk is maandagochtend een grote reddingsactie opgetuigd voor twee kittens die vastzaten in een hoge boom. Joselin had een dag eerder al een andere kitten gevonden toen zij met haar hond ging wandelen. Omdat het al laat was besloot ze die kitten mee te nemen naar haar camper. Maandagochtend hoorde ze twee andere kittens miauwen in het bos en schakelde ze de hulpdiensten in.

Joselin parkeerde zondagavond haar camper aan de Bosweg in Oisterwijk. Nadat ze zich had geïnstalleerd wandelde ze samen met haar hondje de bossen in. Tot haar verbazing vond ze daar een kitten helemaal alleen op het bospad. De moeder was nergens te zien of te horen en het was al laat, dus besloot ze om de kitten mee naar haar camper te nemen. Daar kon het katje de nacht veilig doorbrengen. Nog meer kittens

Met nieuwe energie en bij daglicht ging Joselin maandagochtend opzoek naar de moeder van de kitten. Een lange tijd leek het erop dat ze die niet ging vinden, tot ze gemiauw uit een boom hoorde komen. Joselin hoopte dat het gemiauw van de moederpoes zou zijn, maar dat bleek niet zo te zijn. Tot haar verbazing zag ze twee andere kittens zitten. Die zaten op zo'n tien meter hoogte in de boom en daar kon Joselin niet bij. Ze belde de dierenambulance voor hulp. Die kwam naar het bos toe en probeerde de kittens met voer naar beneden te lokken. Dit werkte niet. Dus werd de brandweer opgeroepen om de dierenambulance te ondersteunen.

De kittens zaten hoog in een boom verstopt (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Reddingsactie

Omdat de dieren midden in het bos verstopt zaten kon de brandweer niet met een hoogwerker bij de boom komen. Er werd een ladder tegen de boom gezet en een van de brandweerlieden klom naar boven. De ladder bleek niet lang genoeg, dus werd een nieuw plan gemaakt. Hiervoor moest de tak waarop de kittens zaten, worden doorgezaagd. Terwijl dit werd gedaan, stonden medewerkers van de dierenambulance beneden klaar met een doek om de katjes op te vangen als zij naar beneden zouden vallen. Alle ogen van de hulpdiensten waren naar boven gericht. Niet veel later werd een van de katjes in het doek opgevangen. De andere kitten was verder in de boom geklommen en zat nog steeds vast. Daar werd een nieuw reddingsplan voor gemaakt. Omdat de overlevingskans erg klein is voor een kitten boven in een hoge boom besloot de brandweer om het katje met water uit de boom te spuiten. Ondertussen stonden de hulpdiensten beneden klaar om het drijfnatte dier op te vangen. Deze reddingspoging was succesvol. Opvanggezin

De drie kittens werden met elkaar herenigd in een mandje in de dierenambulance. De katjes zijn door hen meegenomen en worden later nagekeken. Over een aantal weken zullen de kittens worden geplaatst bij een opvanggezin. Het is onbekend wie het baasje van de kittens is en hoe ze in het bos terecht zijn gekomen.

De kittens werden na de reddingsactie met elkaar herenigd (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).