Bomen laten bladeren al los: 'Vrees dat ze in herfstvakantie al kaal zijn'

Het zonnetje schijnt en de temperatuur is hoog, maar wie goed kijkt, ziet dat sommige bomen hun bladeren al laten vallen. Volgens boswachter Helmut van Pelt uit Raamsdonksveer hoeft dat niet te betekenen dat we een vroege herfst krijgen. Het betekent vooral dat de bomen last hebben van hittestress. "Wij kunnen als we het warm hebben extra drinken pakken, maar de bomen niet."

Volgens de boswachter zorgt het warme weer ervoor dat de straat zich langzamerhand vult met bladeren. "De bomen hebben last van hittestress, doordat het al een langere periode erg warm is." De hoge temperaturen belemmeren de groei en gezondheid van de bomen. "Het gevolg is dat ze in overlevingsmodus gaan en proberen om zoveel mogelijk vocht vast te houden." Omdat een boom zijn vocht verliest via zijn bladeren, laat hij die als eerste vallen.

"Je kunt de bladeren van een boom vergelijken met de huid van een mens. Als wij het warm hebben, gaan we zweten en verliezen we vocht via onze huid. Een boom zweet zijn vocht uit via zijn bladeren. Het grote verschil is dat wij water kunnen drinken om uitdroging te voorkomen, maar bomen niet." Hoe minder bladeren de boom heeft, hoe minder vocht ze verliezen en hoe meer ze vast kunnen houden.

"Het hoeft niet te betekenen dat we een hele vroege herfst krijgen."

Toch is het volgens Van Pelt niet heel gek dat er nu al bladeren op de stoep liggen. "Iedereen denkt door het zomerse weer dat het nog volop zomer is, maar dat is niet het geval bij de bomen. Die zijn al richting de herfst aan het gaan", vertelt hij. Het lijkt volgens de boswachter nu misschien alsof we een hele vroege herfst gaan krijgen, maar dat hoeft niet het geval te zijn. De bladeren vallen niet heel veel eerder dan normaal van de bomen. Door de klimaatverandering wordt dat proces volgens Van Pelt wel versneld. Maar zorgen over de bladeren heeft hij niet. "Bomen weten heel goed wat ze moeten doen om vocht vast te houden." De extremen waar de bomen steeds vaker mee te maken krijgen, verdienen volgens hem wel extra aandacht. "De verschillen zijn erg groot. De zomers zijn droger en warmer en in natte periodes valt er gigantisch veel regen. Een boom is dat niet gewend. Die gaat er vanuit dat de seizoenen geleidelijk in elkaar overgaan", legt de boswachter uit.

"De herfstvakantie komt misschien te laat om mooie plaatjes te maken."

De scholen in het zuiden van het land zijn maandag weer begonnen, maar Van Pelt kijkt alvast naar de herfstvakantie. "Ik weet niet zeker of er in de herfstvakantie nog wel bladeren aan de bomen zitten. Als het zo doorgaat, ben ik bang dat ze dan al kaal zijn. Dan komt de herfstvakantie misschien net te laat om mooie plaatjes te maken."