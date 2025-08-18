Meerveld weg bij Willem II, middenvelder verhuist naar Friesland

Ringo Meerveld verlaat Willem II en gaat voetballen bij SC Heerenveen. De Bosschenaar tekent voor vier seizoenen in Friesland. De middenvelder ontbrak zondag al bij de Tilburgers toen ze thuis verloren van FC Eindhoven, 0-1. In Heerenveen mag hij gaan spelen met z'n favoriete rugnummer 10. "Nu moet ik zorgen dat ik dat vertrouwen ga terugbetalen", zegt hij.

Meerveld speelde vier seizoenen bij Willem II, dat hem overnam van FC Den Bosch. Op 21 september 2021 debuteerde hij tegen RKC Waalwijk. Meerveld noemt de stap naar SC Heerenveen een weloverwogen beslissing, omdat hij graag in een nieuwe omgeving wilde voetballen.

"Ik heb ontzettend veel aan de club te danken. Als jonge speler heb ik hier alle tijd en ruimte gekregen om me te ontwikkelen. We hebben samen vele pieken en dalen meegemaakt, maar één ding is zeker: ik heb me echt thuis gevoeld in Tilburg. Willem II is een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden", zegt hij op de clubsite van Willem II.

In Friesland wil hij zich verder ontwikkelen als voetballer, zo meldt hij op de clubkanalen. "Ik moet nog meer goals maken en assists geven. In de momenten zonder bal kan ik ook nog verbeteren, dat ik bijvoorbeeld slimmer druk ga zetten. Waar mijn kracht ligt, is vooral aan de bal. Ik kan hoger op de helft van de tegenstander het verschil maken."

Door het vertrek van Meerveld raakt Willem II, dat is gestart met twee nederlagen in de Keuken Kampioen Divisie, veel creativiteit kwijt. De club heeft nog een paar weken om op zoek te gaan naar versterkingen voor de selectie.