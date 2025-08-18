Pijn op de borst? Nieuwe test bespaart honderden ritten naar het ziekenhuis

Het is een primeur in de acute hartzorg: een apparaatje om hartinfarcten al thuis te herkennen, zonder dat een patiënt daarvoor eerst naar het ziekenhuis moet. Deze sneltesten zijn in de regio Eindhoven ontwikkeld. Sinds deze maand ligt het apparaatje van vijfduizend euro per stuk in iedere ambulance in de Brainportregio en er is al interesse voor vanuit het buitenland.

De sneltest werkt simpel en duurt in totaal tien minuten. Met een prik in de vinger, wordt er wat bloed afgenomen en het apparaatje kijkt of er een bepaalde stof in zit die bij een hartinfarct vrijkomt. Dat gebeurde voorheen alleen in het ziekenhuis. Het stofje blijft dagen tot weken in je bloed zitten. Het nieuwe apparaat gaat heel wat onnodige ritten naar het ziekenhuis voorkomen. Pijn op de borst is een van de meest voorkomende redenen om de ambulance te bellen. “Dat gebeurt in de Brainportregio 4400 keer per jaar”, zegt cardioloog Pieter-Jan Vlaar van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Het ambulancepersoneel kijkt dan naar de klachten en onderzoekt de patiënt. Daarna wordt er een hartfilmpje gemaakt om te kijken of er een hartinfarct is geweest.

Met een bloedtest kan eerder worden vastgesteld of het om een hartinfarct gaat (Jarno Verhoef/Catharina Ziekenhuis).

Als meteen duidelijk is dat het om een hartinfarct gaat, moet iemand meteen naar een dottercentrum. Maar vaak zijn er volgens Vlaar geen duidelijke tekenen van een hartinfarct zichtbaar op het hartfilmpje. "Toch kan er een stil hartinfarct zijn geweest en dat kan levensbedreigend zijn", waarschuwt hij. Precies de reden waarom mensen met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Zoals volgens hem in de meeste van de 4400 gevallen ook gebeurt.

"Dan hoeven ze niet meer met spoed naar het ziekenhuis."

In het ziekenhuis volgt uitgebreider onderzoek. “Dat duurt uren tot een hele dag”, zegt Tom Vromen, cardioloog bij Máxima MC. “Het grootste gedeelte van de mensen wordt in het ziekenhuis gerustgesteld, maar dan ben je al uren verder. We willen met deze test sneller duidelijkheid geven.” De ambulancemedewerker kan dankzij de sneltest in combinatie met een risicoanalyse beter inschatten of het om een hartinfarct gaat. “We verwachten dat we in vierhonderd gevallen mensen thuis al kunnen geruststellen omdat die bloeduitslagen goed zijn”, zegt cardioloog Vlaar. ”En dan hoeven ze niet meer met spoed naar het ziekenhuis, wat natuurlijk belastend kan zijn.” De vraag is of dit apparaat mensenlevens kan gaan redden. “Nee, het gaat geen levens redden voor de grote groep patiënten. Daarvoor is de zorg hier in onze regio al van een zeer hoog niveau. Voor een losse patiënt kan het soms het verschil maken dat we in de ambulance al weten dat die bloedtest fors afwijkend is, waardoor we de zorg op maat kunnen maken.” De afgelopen tien dagen is het apparaat al 125 keer ingezet. Ambulancebroeder Arjan Koks van de GGD Brabant-Zuidoost heeft het ook al gebruikt. “Het is ook gewoon patiëntvriendelijker als je niet naar het ziekenhuis hoeft. Zeker voor sommige mensen is het heel prettig. We hebben patiënten die zitten bijvoorbeeld in de cel bij het politiebureau. Als die naar het ziekenhuis moeten, is het best wel een hoop gedoe. Nu kun je ter plaatse al beslissen of het wel of niet nodig is.” Binnen dit project werkten onder meer het Catharina Ziekenhuis, het Anna Ziekenhuis, Máxima MC, de Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost en huisartsenorganisaties Stroomz samen.

Foto: Jarno Verhoef/Catharina Ziekenhuis