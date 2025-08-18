Harddrugs in verborgen ruimte auto, 24-jarige bestuurder aangehouden

Na de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs en geld in een auto, heeft de politie zondag in Breda de bestuurder van de auto aangehouden. Het gaat om een man van 24. De aanhouding gebeurde op de Backer en Ruebweg in de stad.

Een en ander gebeurde nadat de politie zondagavond een melding kreeg dat er op de A58 ter hoogte van Etten-Leur een auto reed die mogelijk bij drugshandel betrokken zou zijn. Agenten reden in dezelfde richting en zagen de auto even later voor de stoplichten op de Backer en Ruebweg staan. Ze besloten de auto te controleren.

In de auto vonden agenten briefgeld, muntgeld en een mobiele wifi-hotspot. Ook had de man uit Breda twee telefoons bij zich.

Verborgen ruimte

Omdat de politie vermoedde dat de man drugs bij zich had of aan het dealen was, besloten ze hem te fouilleren. Ook onderzochten ze de auto. De bestuurder gaf volgens de politie nadrukkelijk aan dat er bij hem 'toch niks te vinden was'.

Dat bleek wél het geval. De politie vond een verborgen ruimte achter het middenconsole, tussen beide voorstoelen van de auto. Hier lag een boterhamzakje met een grote hoeveelheid verdovende middelen: 77 harde bolletjes harddrugs en achttien ponypacks. Dit zijn kleine, papieren verpakkingen voor drugs.

De politie heeft de twee telefoons en de drugs in beslag genomen. Ook kreeg de man een proces-verbaal voor twee gladde autobanden.