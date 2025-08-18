Art Rooijakkers weg bij Nieuws van de Dag, Thomas van Groningen vervanger

Presentator Art Rooijakkers uit geldrop stopt per direct bij het programma Nieuws van de Dag. Rooijakkers begon in mei met het presenteren van het programma, maar zit er naar eigen zeggen niet op zijn plek. Dat heeft Talpa Network maandag bekendgemaakt.

"Met open vizier begon ik aan dit spannende, nieuwe project", zegt Rooijakkers in een korte verklaring. "Zoals het hoort bij een programma in ontwikkeling, ging dat niet zonder slag of stoot. Maar driekwart jaar later moet ik toch concluderen dat de desk van Nieuws van de Dag niet mijn plek is. Dat is jammer, maar ik heb het geprobeerd."

Een week geleden stapte de andere vaste presentator, Malou Petter, ook al op. Zij haakte om dezelfde reden af. De inhoudelijk koers van het programma zou niet passen bij haar journalistieke waarden.

Art Rooijakkers blijft wel verbonden aan Talpa, maar het is nog niet duidelijk wat hij u gaat doen. De nieuwe vaste presentator van het programma Nieuws van de Dag wordt Thomas van Groningen uit Tilburg.