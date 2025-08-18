Man drinkt teveel en rijdt fietser dood: 240 uur taakstraf

Een 57-jarige man die in september 2023 een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Bergeijk is maandag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De bestuurder had vier bier op toen hij een 69-jarige fietser aanreed op de kruising op de Fressevenweg. De fietser overleed diezelfde avond aan zijn verwondingen.

"De zon stond recht in mijn gezicht. Het is een gevaarlijke kruising", verklaarde de man twee weken geleden in de rechtszaal van Den Bosch. Juist daarom had hij extra voorzichtig moeten zijn, vindt de rechter.

De man beging op 25 september meerdere verkeersovertredingen. Hij dronk twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol en minderde bij het naderen van de kruising geen vaart. Daarbij gaf hij de van rechts komende fietser geen voorrang.

Volgens eigen zeggen zag de bestuurder het slachtoffer pas toen het te laat was. "Ik zag geen beweging van rechts, dus ik heb alleen het gas losgelaten en niet geremd." Twee automobilisten die achter de man reden, verklaarden dat zij de fietser wel ruim op tijd zagen aankomen.

Zwaar getroffen

De rechtbank vindt dat de man onvoorzichtig en onoplettend was, maar ziet wel dat hij zelf ook zwaar is getroffen door wat hij heeft aangericht. Hij kampt met een posttraumatische stressstoornis en is in een sociaal isolement gekomen.

Volgens de rechter is hij schuldbewust en neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Kort na het ongeluk zocht hij met zijn gezin contact met de nabestaanden van het slachtoffer. Ook stopte hij met het drinken van alcohol.

Voorwaardelijke celstraf

Toch ziet de rechtbank, anders dan de officier van justitie, aanleiding om een celstraf van zes maanden op te leggen. Wel geheel voorwaardelijk, als stok achter de deur. De rechter houdt er rekening mee dat de man hoge financiële lasten heeft omdat hij een schade van 55.000 euro moet betalen aan de verzekeraar.

Ook krijgt hij na het ongeluk minder opdrachten voor zijn eenmansbedrijf. "Zonder rijbewijs heeft de man geen inkomen en worden de financiële gevolgen voor hem en zijn gezin nog groter", stelt de rechtbank in het vonnis. De man krijgt daarom een voorwaardelijke rijontzegging van twee jaar.