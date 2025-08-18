Advertentie
Kinderen (12 en 15) proberen fatbike te stelen, slijptol komt eraan te pas
Vandaag om 17:19
nl
Twee jongens van 12 en 15 jaar hebben maandag in Tilburg geprobeerd een fatbike te stelen. De jongens tikten een slijptol op de kop en probeerden daarmee het slot van de fiets open te krijgen.
Dat gebeurde in de buurt van het Willem II stadion. De politie kreeg een melding en ging erop af. Toen de jongeren de agenten zagen aankomen, zetten ze het op een rennen.
Na een korte achtervolging, te voet, werden ze door de agenten aangehouden.
De kinderen zijn thuisgebracht, waar volgens de politie een stevig gesprek met de ouders is gevoerd. Daarna zijn ze naar bureau HALT gestuurd. "Goed begin van het schooljaar", schrijft een van de agenten op Instagram.
Advertentie
Advertentie