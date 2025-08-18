Kinderen (12 en 15) proberen fatbike te stelen, slijptol komt eraan te pas

Twee jongens van 12 en 15 jaar hebben maandag in Tilburg geprobeerd een fatbike te stelen. De jongens tikten een slijptol op de kop en probeerden daarmee het slot van de fiets open te krijgen.

Dat gebeurde in de buurt van het Willem II stadion. De politie kreeg een melding en ging erop af. Toen de jongeren de agenten zagen aankomen, zetten ze het op een rennen.