N272 in beide richtingen dicht door grote brand in bos

In een bos aan de Peelvenweg in Oploo is maandagmiddag brand uitgebroken. Het gaat om een gebied van vijftig bij dertig meter, dat voor de brandweer lastig te bereiken is. De N272 is tussen Sint Anthonis en Elsendorp in beide richtingen afgesloten, zodat de brandweer er beter bij kan.

De melding van de brand kwam rond half vijf bij de brandweer binnen. Brandweerteams van Wanroij, Sint Anthonis, Mill en Erp zijn bezig om het vuur te bestrijden. Ook is er een helikopter over het gebied gevlogen om de brand van bovenaf in kaart te brengen.

Twee uur lang kwam er veel rook vrij. De brandweer adviseerde mensen in de buurt om uit de rook te blijven en deuren en ramen te sluiten bij rookoverlast. Rond zeven uur meldde de brandweer dat de rook is afgenomen. De brandweer is bezig met nablussen.