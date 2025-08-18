Onno Hoes wordt tijdelijk de burgemeester van Tilburg

Onno Hoes wordt waarnemend burgemeester in Tilburg. Dat meldt de gemeente maandagavond. De Commissaris van de Koning heeft Hoes 's middags beëdigd. Hij zal vanaf 1 september 2025 de taken van burgemeester Theo Weterings overnemen.

Eerder was Hoes burgemeester van Maastricht en waarnemend burgemeester in Roermond en Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer volgde hij destijds ook Theo Weterings op, die daarna burgemeester van Tilburg werd. Ook was Onno Hoes gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en zat hij in de gemeenteraad van Den Bosch. Verder was Hoes (in)formateur in de gemeente Eindhoven (2018) en in de provincie Limburg (2021). 'Hoes neemt veel ervaring mee'

De voorzitter van de Vertrouwenscommissie laat weten ernaar uit te kijken om de komende maanden samen met Hoes te werken 'voor onze stad en dorpen en alle Tilburgers'.

“De ervaring die Onno Hoes meeneemt op het gebied van veiligheid en openbare orde is voor Tilburg heel belangrijk", meldt Henk van Tilborg, de voorzitter van de Vertrouwenscommissie. "In de profielschets hebben we aangegeven dat menselijkheid geen bijzaak is, maar het fundament onder het ambt. We hebben het volste vertrouwen dat Onno Hoes daar de komende maanden invulling aan zal geven.” 17 sollicitanten

In juli werd bekend dat er zeventien mensen gereageerd hadden op de vacature om de nieuwe burgemeester van Tilburg te worden. Acht mensen hiervan zijn vrouw en negen man. De meeste van deze kandidaten hebben een achtergrond in de politiek of het openbaar bestuur. Die sollicitanten lopen momenteel een proces door om te kijken wie er het meest geschikt zijn. Zo voeren de kandidaten gesprekken met een vertrouwenscommissie uit de Tilburgse gemeenteraad. Zij bevelen uiteindelijk twee kandidaten aan de minister en Koning aan. Die beslissen daarna wie de nieuwe burgemeester zal worden. Onno Hoes is als waarnemer tijdelijk burgemeester van 1 september 2025 tot 21 januari 2026. Huidige burgemeester

Theo Weterings maakte begin mei bekend op 31 augustus te stoppen als burgemeester van Tilburg. Weterings hangt na acht jaar de ambtsketen aan de wilgen. Hij is 66 en voelt de intensiteit van zijn werk en de lange werkweken steeds meer als beperking. Hij wil meer tijd voor ‘plezier en levensgeluk’ met zijn echtgenote.