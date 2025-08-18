Vrouw (24) steekt ex-vriend meerdere keren: tien maanden celstraf
In juli 2023 kreeg de politie een melding van een steekpartij in Boxtel. Agenten vonden de toenmalige vriend van L. met steek- en snijwonden in zijn borst en arm. In zijn arm zat nog een deel van een aardappelschilmesje.
In november 2024 ging het opnieuw mis. De politie kreeg weer een melding van een steekpartij in het huis van L. in Boxtel. Haar ex had steekwonden in zijn schouder, arm en buik. L. werd opgepakt en haar ex deed deze keer aangifte.
L. ontkent iets met de verwondingen te maken te hebben. "Ik heb dat mes niet vastgehad. Het zou mij niet verbazen als hij zichzelf heeft gestoken", zei ze twee weken geleden in de rechtszaal van Den Bosch. De rechtbank vindt dat onwaarschijnlijk.
Niet genoeg bewijs
De rechtbank stelt in het vonnis dat er geen bewijs is dat L. haar ex-vriend wilde doden. Ook kan niet worden vastgesteld hoe diep de wonden waren en met hoeveel kracht er is gestoken of gesneden. Daarnaast staat nergens in het dossier dat de verwondingen levensbedreigend waren.
De rechter sprak L. daarom vrij van poging tot doodslag, maar veroordeelde haar wel voor poging tot zware mishandeling. "Slachtoffers van dit soort ernstige feiten hebben daar vaak nog jarenlang last van. De littekens die het slachtoffer hieraan overhoudt, zullen hem altijd blijven herinneren aan deze feiten", stelt de rechtbank in het vonnis.
Vechtpartij
Naast deze zware mishandelingen was L. in februari 2024 ook betrokken bij een vechtpartij. Een vrouw die erbij was betrokken deed aangifte vanwege mishandeling en bedreiging. Volgens de rechtbank kon L. er niet tegen dat deze vrouw contact had met haar ex-vriend.
Ook zou ze de schoonmoeder van deze vrouw hebben geduwd, waardoor die op de grond viel. Ze zou hen hebben bedreigd met de woorden: “Ik snij je open, vanaf je kop tot je kut”. L. werd hiervoor schuldig bevonden aan mishandeling en bedreiging.
De straf valt lager uit: de officier van justitie eiste twee weken geleden 4,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Vanwege verminderde toerekeningsvatbaarheid wordt L. niet volledig verantwoordelijk gehouden voor haar daden. De rechtbank koos voor tbs met voorwaarden, wat betekent dat de behandeling buiten een kliniek plaatsvindt. Volgens deskundigen heeft dit meer kans van slagen.