Vrouw (24) steekt ex-vriend meerdere keren: tien maanden celstraf

De 24-jarige Cheyenne L. uit Boxtel is maandag door de rechtbank veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf. Ze verwondde haar ex-vriend in 2023 en 2024 tijdens meerdere ruzies met een mes en bedreigde vorig jaar twee vrouwen.

In juli 2023 kreeg de politie een melding van een steekpartij in Boxtel. Agenten vonden de toenmalige vriend van L. met steek- en snijwonden in zijn borst en arm. In zijn arm zat nog een deel van een aardappelschilmesje. In november 2024 ging het opnieuw mis. De politie kreeg weer een melding van een steekpartij in het huis van L. in Boxtel. Haar ex had steekwonden in zijn schouder, arm en buik. L. werd opgepakt en haar ex deed deze keer aangifte. L. ontkent iets met de verwondingen te maken te hebben. "Ik heb dat mes niet vastgehad. Het zou mij niet verbazen als hij zichzelf heeft gestoken", zei ze twee weken geleden in de rechtszaal van Den Bosch. De rechtbank vindt dat onwaarschijnlijk.