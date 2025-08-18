Laagvliegende helikopters en uitgeput na je vakantie: dit gebeurde vandaag

Van laagvliegende Chinook-helikopters tot hackers die dreigen met data: dit zijn de vijf belangrijkste verhalen van maandag.

Criminelen dreigen medische gegevens van 485.000 vrouwen uit het Nationaal Bevolkingsonderzoek online te zetten als er niet binnen elf dagen losgeld wordt betaald. Het gaat om data van onder meer patiënten van het Amphia Ziekenhuis in Breda. De gegevens zijn gestolen bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Lees hier het hele verhaal:

Vanaf vandaag zijn twee Chinook-helikopters actief boven Brabant voor laagvliegoefeningen. De trainingen vinden deze en de komende week plaats van maandag tot en met vrijdag. Twee andere toestellen gaan dinsdag van de vliegbasis Gilze-Rijen naar Spanje om natuurbranden te bestrijden. Hier lees je de details:

Kinderen gaan weer naar school en basisschool Dirk van Veen in Breda kreeg een bijzonder bezoek van de minister van Infrastructuur voor de landelijke verkeerscampagne. De school werd gekozen vanwege haar jarenlange inzet voor verkeersveiligheid. Lees hier het volledige artikel:

Ex-international Lewis Holtby scoorde bij zijn debuut voor NAC en was onder de indruk van de sfeer: "Ik zag aan alle kanten een gele wand." NAC won met 2-1 van Fortuna Sittard. Check hier zijn verhaal:

Experts leggen uit waarom zoveel mensen last hebben van een vakantiedip bij terugkomst op het werk. Alvast een tipje van de sluier: het heeft te maken met gelukshormonen die worden afgebroken zodra de dagelijkse routine weer begint. Bekijk hier de uitgebreide uitleg: