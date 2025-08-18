PSV komt met slecht nieuws over Pléa en gaat de transfermarkt op

Alassane Pléa kan lange tijd niet in actie komen voor PSV. De 32-jarige aanvaller raakte afgelopen zondag geblesseerd tegen FC Twente en heeft een zware blessure opgelopen, waarbij het kraakbeen in zijn knie is beschadigd. Hij komt dit kalenderjaar niet meer in actie en mist ook een deel van de tweede competitiehelft.

Pléa liep de blessure op na een sliding van FC Twente-verdediger Robin Pröpper. De aanvaller had direct veel pijn en moest het veld verlaten. Hij wordt later deze week geopereerd.

“Dit is een heel vervelende uitkomst, bovenal voor Alassane en uiteraard ook voor PSV”, zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart. “We wensen Alassane het allerbeste toe en gaan hem zo goed mogelijk bijstaan in zijn revalidatietraject.”

De Fransman werd afgelopen zomer overgenomen van het Duitse Borussia Mönchengladbach. Hij tekende een contract tot de zomer van 2028. Vanwege zijn zware blessure gaat PSV zich nu beraden op mogelijkheden op de transfermarkt voor het (tijdelijk) versterken van de spitspositie.