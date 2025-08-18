Buschauffeurs massaal op de bon geslingerd bij festival Decibel

Op festival Decibel zijn zaterdag meerdere touringcarchauffeurs door de politie bekeurd, omdat ze zich niet aan de regels hielden. De agenten stuitten onder meer op een chauffeur die onder invloed van drugs reed en een bestuurder die zonder rijbewijs achter het stuur zat. In totaal werden er dertien boetes uitgedeeld.

Twee chauffeurs werden betrapt op het rijden zonder de juiste tachograaf, het apparaat dat de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand registreert. Een chauffeur bleek niet voldoende rust te hebben gepakt.

Ook gebruikten twee chauffeurs de bestuurderskaart van een ander en ontbrak er bij een andere chauffeur het verplichte getuigschrift Code 95. Dat is een bewijs dat aantoont dat een chauffeur vakbekwaam is.



Technische gebreken

Naast de papieren bleken ook de touringcars niet allemaal in orde. Zo ontbraken er veiligheidsvoorzieningen zoals een noodhamer, voldeed een noodraam niet aan de eisen en reden sommige bussen met kapotte of ontbrekende verlichting.

Drie bestuurders kwamen er met een waarschuwing vanaf. Twee voor het niet kunnen laten zien van een medische verklaring. En de chauffeur van een discobus kreeg een waarschuwing omdat de ramen van de bus niet geblindeerd waren, waardoor er feestverlichting naar buiten scheen.