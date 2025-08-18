Burgemeester Deurne spreekt van intrieste dag na afbranden huizen

De burgemeester van Deurne spreekt van een 'intrieste dag' voor de bewoners van de huizen die maandag grotendeels zijn verwoest door een brand. "Hun verhalen maken een grote indruk", schrijft Greet Buter op Facebook. Ze geeft aan dat niemand gewond is geraakt door de brand, "maar het effect op de bewoners en de buurt is natuurlijk enorm."

De burgemeester spreekt verder haar waardering uit voor de brandweer. "De brandweer heeft met man en macht de brand bestreden, daarvoor mijn grote dank," schrijft ze. Volgens haar heerst er in de wijk medeleven met de getroffenen, "wat ondanks alles mooi is om te ervaren."

In vier huizen aan de Maassingel woede maandagmiddag een felle brand. Er raakte niemand gewond, maar 24 woningen in de buurt moesten tijdelijk worden ontruimd vanwege de rook. De vier getroffen huizen zijn voorlopig onbewoonbaar.