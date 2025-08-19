Prijs voor een studentenkamer in Tilburg weer veel hoger

Opnieuw zijn in onze provincie de prijzen voor studentenkamers in Tilburg het hardst gestegen. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van kamerverhuurplatform Kamernet. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar zijn de prijzen voor kamers in de stad met bijna een kwart toegenomen.

Het gaat in Tilburg om precies te zijn om een stijging van 23 procent. In Nederland stegen de prijzen alleen in Nijmegen nog harder, namelijk met 24,3 procent.

Een gemiddelde kamer in Tilburg kost daarmee net zoveel als in Breda: 535 euro. Overigens zijn de gemiddelde prijzen in Breda juist gedaald, en wel met 2,7 procent.

Ook in Eindhoven daalden de prijzen afgelopen kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. In de Lichtstad kostte een gemiddelde kamer 440 euro, een daling van 7,4 procent.

Landelijke stijging relatief laag

Nu (hoge)scholen en universiteiten weer beginnen, zoeken veel studenten een nieuwe kamer. Toch steeg de landelijke gemiddelde huurprijs voor kamers 'maar' met een half procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024.

Die relatief lage stijging is volgens Kamernet te verklaren ‘door de prijsstabiliteit in steden met veel aanbod, zoals Enschede en Utrecht’.