Vakantie lijkt na een dag alweer ver weg: 'Ga kamperen in je eigen tuin'

De scholen zijn weer begonnen, sportclubs draaien opnieuw op volle toeren en we zijn veelal weer 'gewoon' aan het werk. De zomervakantie lijkt na een dag werken alweer ver weg voor veel mensen en het gevoel van 'de dagelijkse sleur' ligt op de loer. Volgens schrijfster en avonturier Brigitte Ars van Breda University of Applied Sciences kun je dat gevoel tegengaan met een zogenoemd 'micro-avontuur'. "Wandel eens door een wijk waar je nooit eerder bent geweest", adviseert ze.

De welbekende 'dagelijkse sleur' lijkt een onschuldig fenomeen, maar het kan volgens Ars wel degelijk effect hebben op je mentale gezondheid. Door iets nieuws te doen en daarmee even uit je comfortzone te stappen, doorbreek je dat patroon: "Dat geeft een verrassend en verfrissend effect en is goed voor je mentale gezondheid. Zo leg je nieuwe verbindingen in je hoofd en ben je even uit de controle en routine."

Wie bij avontuur direct denkt dat je met een rugzak op trektocht moet, heeft het mis. "Het voordeel van een micro-avontuur is dat het kort en goedkoop is en je het in je dagelijkse leven kunt integreren", zegt Ars. Zo kun je een andere route naar je werk afleggen of tijdens de pauzewandeling het rondje andersom lopen, geeft ze voorbeelden. Na het werk een boodschap doen? Kies dan eens voor een andere supermarkt.

"Een tent opzetten in de tuin van iemand anders."

Zelf gaat de schrijfster graag zwemmen bij een plas voor een klein avontuur. "Het liefst in de avond als er niemand meer is", bekent ze. "Maar je kunt ook gaan wandelen door een wijk waar je nooit eerder bent geweest, kamperen in je eigen tuin of een tent opzetten in de tuin van iemand anders." Iets meer tijd? Denk aan een speciale wandelroute van twee of drie dagen of een middagje kajakken om de dagelijkse sleur te doorbreken, oppert Ars. Het maakt volgens haar eigenlijk niet uit wat voor activiteit je onderneemt: het belangrijkste is de houding waarmee je het avontuur aangaat. "Je moet nieuwsgierig zijn, flexibel zijn en openstaan voor nieuwe ontmoetingen en vaardigheden. Volg het kiezelsteentje waar je nieuwsgierig naar bent", sluit ze af.