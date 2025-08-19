PSV zoekt een vervanger voor pechvogel Plea: vijf Nederlandse opties

PSV is op zoek naar een nieuwe aanvaller nu Alassane Pléa meerdere maanden uit de roulatie is vanwege een ernstige knieblessure. Maar welke spits is interessant voor de Eindhovenaren? Onze sportverslaggever zet vijf Nederlandse opties op een rijtje.

Myron Boadu Bij AZ een groot talent en al op 18-jarige leeftijd debuteerde hij bij het Nederlands elftal. Na zijn miljoenentransfer van begin vorig jaar naar AS Monaco werd het wat stiller rond de spits. In Frankrijk wist hij weinig indruk te maken en hij werd verhuurd aan FC Twente en VfL Bochum. In Monaco heeft de 24-jarige aanvaller geen toekomst en de club staat open voor een vertrek.

Thom van Bergen

Geen naam die zorgt voor heel veel opwinding bij supporters, maar wel een talent in de Eredivisie. De aanvaller van FC Groningen en tevens jeugdinternational is pas 21 jaar en kan in een beter team een nog completere speler worden.

Joshua Zirkzee

Met hoge verwachtingen binnengehaald bij Manchester United, maar net als de club zelf viel het allemaal wat tegen met de spits. Het is maar de vraag of hij veel minuten gaat krijgen bij de Engelse grootmacht. Financieel zal het een enorme uitdaging worden voor PSV om hem te huren, maar voor de spits is het een kans om in beeld te komen voor het WK.

Robin van Duiven

Waarom op zoek gaan naar een nieuwe aanvaller als je zelf een talent in de eigen opleiding hebt? Robin van Duiven laat bij Jong PSV zien goed te kunnen voetballen. De kans is klein dat hij al voor de leeuwen wordt gegooid, maar vorig jaar bewees bijvoorbeeld linksback Matteo Dams dat de stap vanuit de beloften wel degelijk gezet kan worden.

Vincent Janssen

Bij zijn club Royal Antwerp FC een hele grote meneer. De 31-jarige Ossenaar pakte met zijn Belgische werkgever al een titel en de beker. De oud-spits van onder andere AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahce staat nog een jaar onder contract in België. Een verhuur lijkt onmogelijk, maar wellicht kan PSV hem verleiden tot een terugkeer naar de Nederlandse velden.