Dankzij deze gekleurde bomen kun je veilig naar huis fietsen na het stappen

De introductieweken zijn begonnen en steden vullen zich met nieuwe studenten. Dinsdagavond staat in Tilburg de kroegentocht op het programma van de TOP Week, de jaarlijkse introductieweek van de stad. De Korte Heuvel en het Piusplein zullen bezaaid zijn met eerstejaarsstudenten. Maar 's avonds alleen naar huis fietsen is in een nieuwe stad niet altijd even prettig. Daar is iets op bedacht. Zes verlichte bomen moeten ervoor zorgen dat studenten samen met iemand naar huis kunnen fietsen.

Het Piusplein zal dinsdagavond het decor worden van een gekleurd fietsverzamelpunt. Op het plein staan zes bomen waaraan een bordje komt te hangen met daarop de namen van de wijken in Tilburg. Iedere boom krijgt ook een andere kleur. Studenten die naar de kroegentocht van de introductieweek gaan, kunnen aan het begin van de avond hun fiets neerzetten bij een boom die staat voor de wijk waar de 's avonds naartoe moeten fietsen. Aan het einde van de avond kunnen ze dan samen met wijkgenoten terugfietsen. Het experiment heet Safe Tilly End. Studenten worden hiermee gestimuleerd om niet alleen, maar samen naar huis te fietsen. "Met Safe Tilly End hopen we het veiligheidsgevoel te vergroten en het groeiende aantal incidenten op straat terug te dringen", vertelt Nick van de Hei van Fama Volat, het marketingcommunicatiebureau dat het experiment samen met de gemeente Tilburg en de TOP Week organiseert.

Tot één uur aanwezig

De organisatie zal vanaf negen uur 's avonds aanwezig zijn op het Piusplein om studenten uitleg te geven over het experiment. "De kroegentocht is om twaalf uur 's nachts afgelopen. We hebben met de organisatie van de kroegentocht afgesproken dat de lampen van de bomen tot één uur aanblijven. Wij blijven ook tot die tijd aanwezig, tenzij iedereen al eerder naar huis gaat", zegt Van de Hei.

Welke wijk is welke kleur? Blaak: roze Broekhoven: rood Korvel: oranje Noord: blauw West: geel Reeshof: groen

Straatintimidatie tegengaan

Het idee werd in 2023 bedacht door drie vriendinnen uit Eindhoven. Zij werden na een avond stappen op Stratumseind vaak aangesproken door vreemden of nagefloten terwijl ze op de fiets zaten. De vriendinnen moesten tijdens hun studie een probleem aankaarten en kwamen bij het onderwerp straatintimidatie uit. Hun idee werd eenmalig in Eindhoven getest en in de jaren daarna verder ontwikkeld door het marketingcommunicatiebureau. "Straatintimidatie is een groot probleem in Nederland. Helaas is dit in Tilburg niet anders", vertelt Jenny Janssens, beleidsmedewerker inclusie van de gemeente Tilburg. Uit CBS-cijfers blijkt dat meer dan de helft van vrouwen tussen 12 en 25 jaar weleens lastiggevallen is op straat. Zij geven aan soms bepaalde plekken te mijden om dit te voorkomen. "Tijdens de TOP Week komen er duizenden nieuwe studenten naar Tilburg. Zij zullen het best laat maken en een drankje drinken. We willen de studenten op een veilige manier kennis laten maken met onze mooie stad. Soms is een kleine ingreep genoeg om een groot verschil te maken. Met Safe Tilly End hopen we de sociale veiligheid op een laagdrempelige manier te vergroten", zegt de gemeente.